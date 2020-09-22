«Пришло время»: Радионова закончила со спортом в 21 год

"Я завершаю карьеру. Все очень честно и искренне написано в моем посте в Instagram. Пришло время, когда я могу об этом заявить обдуманно, без спешки, открыто. Уйти не на полуслове. Это заявление я делаю по большей части для своих поклонников", — сказала Радионова.