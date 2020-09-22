Рудковская предлагала Загитовой перейти к Плющенко

«Алиночка, привет. Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждёт и я тоже. В ноябре мы открываем наш каток в Московской области, а в марте и в Москве. Льда будет много, специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — написала Рудковская Загитовой.