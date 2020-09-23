«Алина не крепостная»: Рудковская оправдалась за переписку 

Продюсер Яна Рудковская в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что она не переманивала олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Она подчеркнула, что спортсменка — «не крепостная», поэтом волна сама решать свою судьбу.
Так супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко прокомментировала переписку с Загитовой, которая по непонятным пока причинам оказалась в руках представителей Этери Тутберидзе — наставницы олимпийской чемпионки. На странице Team Tutberidze в Instagram появился диалог, в котором Рудковская отметила, что Плющенко «очень ждёт» Загитову, а также сообщила спортсменке об открытии «своих» катков в Москве и Московской области.
«Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны», — ответила фигуристка.
Комментируя всплывшую переписку журналистам, Рудковская отметила, что удивлена публикацией частного диалога. При этом продюсер отметила, что не видит в нем признаков переманивания спортсменки.
«Я не вижу там слов «тренироваться» и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону», — заявила жена фигуриста.
По ее словам, ей известно, что Загитова в настоящее время интересуется атмосферой в академии Плющенко, а год назад она рассматривала предложение об участии в шоу олимпийского чемпиона.
хе, она уже взрослая девочка, совершеннолетняя», — резюмировала Рудковская.