«Алина не крепостная»: Рудковская оправдалась за переписку 

Так супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко прокомментировала переписку с Загитовой, которая по непонятным пока причинам оказалась в руках представителей Этери Тутберидзе — наставницы олимпийской чемпионки. На странице Team Tutberidze в Instagram появился диалог, в котором Рудковская отметила, что Плющенко «очень ждёт» Загитову, а также сообщила спортсменке об открытии «своих» катков в Москве и Московской области.

«Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны», — ответила фигуристка.

Комментируя всплывшую переписку журналистам, Рудковская отметила, что удивлена публикацией частного диалога. При этом продюсер отметила, что не видит в нем признаков переманивания спортсменки.

«Я не вижу там слов «тренироваться» и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону», — заявила жена фигуриста.

По ее словам, ей известно, что Загитова в настоящее время интересуется атмосферой в академии Плющенко, а год назад она рассматривала предложение об участии в шоу олимпийского чемпиона.