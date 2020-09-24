Роднина вмешалась в скандал Тутберидзе и Плющенко

Президент Федерации фигурного катания на коньках Московской области трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина считает, что вопросы по переходам ведущих спортсменок из одной группы в другую следует задавать непосредственно тренеру, от которого уходят фигуристки.

"Для переходов из школы в школу у нас есть трансферное окно. С другой стороны, в какой группе я тренируюсь, никакого значения не имеет. Раздута мышка в слона на месте, где вообще нет проблемы", — сказала Роднина журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалось ли на конференции положение о переходах фигуристов.

Ранее на странице команды Этери Тутберидзе в Instagram была опубликована переписка фигуристки Алины Загитовой с супругой Евгения Плющенко Яной Рудковской. В переписке Рудковская сообщила Загитовой, что вместе с мужем "ждет спортсменку". Загитова поблагодарила собеседницу и ответила, что останется в группе Тутберидзе.

Незадолго до этого Плющенко заявлял, что не переманивает и не покупает фигуристок у тренеров-конкурентов.

На вопрос, действительно ли нет проблемы, когда от ведущего тренера страны в сжатые сроки уходят сразу две высококлассные фигуристки, Роднина ответила так: "Значит, ей надо задавать вопрос себе. Меня так тренер учил: если у тебя ошибка, ищи её в себе, а уже потом — (в тех) кто на неё влияет".