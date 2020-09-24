Роднина вмешалась в скандал Тутберидзе и Плющенко

Президент Федерации фигурного катания на коньках Московской области трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина считает, что вопросы по переходам ведущих спортсменок из одной группы в другую следует задавать непосредственно тренеру, от которого уходят фигуристки.
В четверг проходит отчетная конференция Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко перешли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная, чемпионка России-2020 среди фигуристок младшего возраста (в старшей возрастной группе) Вероника Жилина.
"Для переходов из школы в школу у нас есть трансферное окно. С другой стороны, в какой группе я тренируюсь, никакого значения не имеет. Раздута мышка в слона на месте, где вообще нет проблемы", — сказала Роднина журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалось ли на конференции положение о переходах фигуристов.
Ранее на странице команды Этери Тутберидзе в Instagram была опубликована переписка фигуристки Алины Загитовой с супругой Евгения Плющенко Яной Рудковской. В переписке Рудковская сообщила Загитовой, что вместе с мужем "ждет спортсменку". Загитова поблагодарила собеседницу и ответила, что останется в группе Тутберидзе.
Незадолго до этого Плющенко заявлял, что не переманивает и не покупает фигуристок у тренеров-конкурентов.
На вопрос, действительно ли нет проблемы, когда от ведущего тренера страны в сжатые сроки уходят сразу две высококлассные фигуристки, Роднина ответила так: "Значит, ей надо задавать вопрос себе. Меня так тренер учил: если у тебя ошибка, ищи её в себе, а уже потом — (в тех) кто на неё влияет".
Ранее генеральный директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что Плющенко использует нечестные методы, переманивая уже сформировавшихся спортсменов у других тренеров.