Гном Гномыч: «Куплю себе много оружия, машины и дом»

«За прошлый год сумма его контрактов составила 12 млн рублей. Мы это не скрываем, платим все налоги. У него очень много нашивок — это спонсоры, которые поддерживают его. С его денег, которые он зарабатывает на рекламе, мы оплачиваем нянь, охранников, водителей. Одежду ему практически всю дарят, присылают. На квартиру и машину он уже давно заработал. У нас есть счет во Франции. Во Франции родители до 18 лет не иеют права воспользоваться счетом. Все деньги за иностранные съемки и за участие в иностранных шоу, а он выступает по всему миру, идут туда», — рассказала жена Плющенко.