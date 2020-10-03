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Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире 

Газета.Ru и ещё 3 4 часа назад
Россиянку назвали самой красивой спортсменкой в мире
Фото: РИА Новости
Японской издание The Digest назвало российскую фигуристку Алину Загитову самой красивой спортсменкой в мире.

"В сочетании с уже привычным здоровым обликом, дикий стиль этих фото также привлек пользователей сети. Некоторые пользователи назвали спортсменку "самой красивой спортсменкой в мире", — говорится в материале.

Вызвана данная реакция тем, что россиянка 2 октября выложила серию фотографий в Instagram.

"Помимо кучи золотых медалей, она может похвастать не по годам женственной внешностью", — отмечает тайваньский портал United Daily News.

Ранее Алексей Ягудин заступился за Загитову после критики в социальных сетях.
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Фигурное катание , Российские спортсменки , Алина Загитова , Алексей Ягудин
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