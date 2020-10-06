Плющенко похвастался новым авто и пожалел

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился фотографией новой покупки — тренер приобрел дорогой автомобиль иностранной марки оранжевого цвета.

"Как вам такой цвет для осеннего сезона?" — написал он под снимком. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 5 Окт 2020 в 9:24 PDT

В комментариях Плющенко подвергли серьезной критике. В частности, многим пользователем не понравился тот факт, что специалист "хвастается, когда как некоторым не за что хлеба купить в прямом смысле слова". 37-летнего тренера призвали быть скромнее.

Ранее сообщалось, что школы фигурного катания в Москве закрыли из-за коронавируса.