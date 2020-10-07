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Фулхэм Фулхэм

«Это точно доброе утро?»: фанаты пришли в ужас от тренировки сына Плющенко 

News.ru и ещё 1 7 часов назад
Тренировка Гном Гномыча ужаснула фанатов
Фото: Instagram
Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской привёл в ужас подписчиков кадрами со своей тренировки. На ролике показано, насколько жёсткими могут быть упражнения по растяжке для детей.
Несмотря на то, что сам малолетний герой публикации призвал не жалеть его и показал отличную растяжку, публика принялась жалеть мальчика.
Это просто урок хореографии с педагогом Надеждой Валерьевной Поповой и другими спортсменами, — гласит надпись под видео.
Народ принялся сочувствовать Александру Плющенко, больше именуемому Гном Гномычем. Люди искренне считают, что мальчик лишён детства из-за родительских амбиций.

«Сашка, тебе бы, конечно, в казаки-разбойники бегать с толпой пацанов, а ты трудишься», «Это точно доброе утро?», «Я в шоке… Почему мне всегда его жалко», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский телеведущий Иван Ургант назвал победу Александра Плющенко, сына Евгения Плющенко, на детском турнире по фигурному катанию не менее важным событием, чем завоевание Кубка Стэнли российскими хоккеистами в составе команды НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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Комментарии 9
Фигурное катание , Иван Ургант , Яна Рудковская , Александр Плющенко , Евгений Плющенко , Надежда Попова
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