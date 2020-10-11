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Трусова победила на этапе Кубка России в Москве 

Спорт РИА Новости и ещё 55 2 часа назад
Трусова победила на этапе Кубка России в Москве
Фото: Спорт РИА Новости
Анатолий Самохвалов. Второй этап Кубка России по фигурному катанию запомнился победой двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, неожиданным успехом Морозовой и Багина в танцах на льду, а также второй подряд победой в серии дебютанта взрослого сезона Артема Ковалева.
Второй этап Кубка России завершился в воскресенье в московском дворце спорта "Мегаспорт".
Плющенко был на грани скандала, но пыл остудила победа ученицы
Скандальная подоплека сопутствует практически каждому внутрироссийскому турниру в женском одиночном катании, где борются ученицы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и ее же воспитанницы, представляющие академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Турнир в "Мегаспорте" выиграла Трусова, которая свою прежнюю коллекцию титулов собрала под руководством Тутберидзе, а в воскресенье впервые выиграла при Плющенко.
Уже по итогам короткой программы разгорелся спор по поводу оценок фигуристок. 14-летняя Валиева получила 85,10 балла, а перешедшая от Тутберидзе к Плющенко Трусова почти на 10 баллов ниже (75,77). Плющенко в субботу даже намекнул на нечестное судейство. Многим показались нечестными баллы и другой представительницы его академии Станиславы Константиновой (67,10).
В воскресенье зрители встречали судей репликами "Позор!" и "Судите честно!". К слову, Константинова откатала произвольную с нарочитой осторожностью, сделав две "бабочки" и заняв итоговое 5-е место.
Валиева выступала первой из числа призерок, первый четверной тулуп она завершила падением, но второй сделала чисто в каскаде с двойным тулупом. Неожиданным оказалось падение Камилы с тройного лутца, а каскад флип — ойлер — сальхов она сделала очень осторожно, но после вновь рухнула с того же лутца. Произвольную действующая чемпионка мира и России среди юниорок проиграла даже не владеющей четверными и тройным акселем Дарье Усачевой, но в итоге набрала 233,70 балла.
В это время тренер Трусовой Плющенко ходил до борта и обратно, настраиваясь на прокат ученицы едва ли не более сосредоточенно, чем сама Александра. Трусова днем ранее не стала раскрывать планы по контенту произвольной, сохранив интригу, сколько четверных она попробует осилить в этот уикенд — 3, 4, 5?
Первый лутц она выкрутила, но с выездом возникла проблема. Устояла, но коснулась льда руками и сделала степ-аут. Каскад четверной тулуп — тройной тулуп оказался высоченным и качественным, а после сольный четверной тулуп фигуристка исполнила с легкой помаркой на выезде. Каскад лутц — риттбергер завершился падением на втором прыжке.
Тренер Трусовой Дмитрий Михайлов после рассказал, что пока фигуристка концентрируется на трех четверных, а доводить их число до пяти нужно "поступательно". На поступательность может повлиять и форма Саши, и даже ситуация с коронавирусом.
В сумме Трусова набрала 240,59 балла, совершив уверенный камбэк, и оставила Валиеву (233,70) с серебром. Ошибки Валиевой едва не стоили ей и второго места, так как Усачева, как всегда стабильная и уверенная в себе, уступила совсем чуть-чуть (233,20).
В воскресенье Плющенко хотел поделиться с журналистами своими мыслями по поводу судейства на турнире, но в итоге с прессой общался другой тренер Трусовой Дмитрий Михайлов. "Мы готовились, много с Сашей занимались скольжением, прыжковой частью. Обидно сегодня за (сорванный каскад) лутц-риттбергер, так как на тренировках он выполняется безошибочно. Сегодня вышло недоразумение, можно даже так сказать. Прокатом в целом довольны. Разберем его, а после того, как Саша день выдохнет, снова приступим к тренировкам", — сказал специалист.
"Будем улучшать (программу), что-то добавим, что-то изменим. Будем пробовать усиливать контент по мере поступления. Мы готовим её физическую форму к исполнению пяти четверных. Как будет готова, сразу же добавим, — рассказал он. — О сроках (усиления контента) говорить некорректно хотя бы даже в связи с обстановкой в мире".
Ковалев победил во втором взрослом турнире подряд
Победу в мужском одиночном катании одержал ученик Александра Волкова Ковалев, который победил на предыдущем этапе Кубка России в Сызрани. Фигурист практически чисто откатал произвольную программу с двумя четверными сальховами (255,82) и опередил серебряного призера чемпионата Европы 2019 года Александра Самарина (253,10), который из-за травмы обошелся в произвольной без четверных прыжков и допустил в программе много брака.
Третье место занял бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2020 года Петр Гуменник (249,46).
Синицина/Кацалапов снялись во время танца
В танцах на льду первенствовали Аннабель Морозова и Андрей Багин (198,00), оказавшиеся с золотом после снятия чемпионов Европы-2020 Виктории Синициной и Никиты Кацалапова прямо во время произвольного проката. Пара Александра Жулина остановилась в произвольном танце после того, как партнерша после очередного шага просто не смогла сделать движение. "Колено "провалилось"", — сказал Жулин, пояснив, что Синицина вышла на прокат на уколах и с травмой.
При этом тренер заметил, что, возможно, за неделю фигуристка восстановится и дуэт сможет выступить на третьем этапе национального Кубка в Сочи. Правда, Кацалапов выходит на лед также на фоне проблем со спиной.
Второе место на втором этапе заняли малоизвестные Екатерина Миронова и Евгений Устенко (149,56), третье — Софья Карташова и Илья Карпов (130,15). Интересно, что список закончивших эти соревнования на этом трио и закончился, так как еще одна пара — Елизавета Пасечник/Егор Колосовский — также снялась с турнира.
Оригинальнее оказались выступления в парном катании, где стартовали лишь две пары — бронзовые призеры чемпионатов России и Европы прошлого сезона Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и перспективный пермский дуэт тренера Павла Слюсаренко Ясмина Кадырова/Иван Бальченко. Первые выиграли золото (208,39), вторые — серебро (186,39).
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Фигурное катание , Анатолий Самохвалов , Александра Трусова , Аннабель Морозова , Илья Карпов , Никита Кацалапов , Александр Самарин , Виктория Синицина , Артем Ковалев , Александр Волков , Денис Ходыкин , Екатерина Миронова , Петр Гуменник , Дмитрий Михайлов , Александр Жулин , Дарья Павлюченко , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , Андрей Багин
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