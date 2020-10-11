Мы все понимаем, что могло чуть побольше. В короткой программе Саша сделала шаг вперед, исполнила тройной аксель. Да, с ошибкой, но это шаг вперед для нее. Однако оспаривать судейство не в моей компетенции как минимум. Наша задача — сделать на голову выше, чтобы к следующему старту баллы увеличились".