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Тренер Трусовой — о судействе: Плющенко уже все прокомментировал 

Газета.Ru и ещё 24 3 часа назад
Тренер Трусовой — о судействе: Плющенко уже все прокомментировал
Фото: Газета.Ru
Тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов, занимающийся с Александрой Трусовой, прокомментировал оценки своей ученицы на этапе Кубка России в Москве.

"Мы заняли первое место, а баллы — это баллы. Про короткую программу Евгений Викторович Плющенко вчера все прокомментировал, все читали, наверное.

Мы все понимаем, что могло чуть побольше. В короткой программе Саша сделала шаг вперед, исполнила тройной аксель. Да, с ошибкой, но это шаг вперед для нее. Однако оспаривать судейство не в моей компетенции как минимум. Наша задача — сделать на голову выше, чтобы к следующему старту баллы увеличились".

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Фигурное катание , Александра Трусова , Дмитрий Михайлов , Евгений Плющенко
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