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Скандал с «Самбо-70»: Плющенко посоветовали закрыть рот 

Павел Тиунов 2 часа назад
Скандал с «Самбо-70»: Плющенко посоветовали закрыть рот
Фото: ТАСС
Евгению Плющенко следует сначала «кого-нибудь натренировать», а только потом «открывать рот», заявил корреспонденту ТНВ руководитель спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев. Фигурист и спортивный функционер продолжают перебранку, начавшуюся с перехода нескольких воспитанниц «Самбо-70» в академию олимпийского чемпиона.
Ранее, как сообщал «Рамблер», под начало Плющенко перешли Алёна Косторная и Александра Трусова. Последняя на минувшем этапе Кубка России в Москве заняла первое место. Однако руководитель школы «Самбо-70», где до этого занималась Трусова заявил, что не впечатлен выступлением бывшей воспитанницы. Ренат Лайшев подчеркнул, что, занимаясь у Плющенко, спортсменка не прибавила в профессионализме.
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Выпад Лайшева не остался незамеченным олимпийским чемпионом. На своей странице в Instagram Плющенко заявил, что «победителей не судят». Он также отметил, что по слухам директора «Самбо-70» скоро отправят на пенсию.

«Жаль, кто будет еще так вещать и всех нас развлекать?!», — посетовал фигурист.

Ответ Лайшева не заставил себя долго ждать. По его словам, на пенсию он вовсе не собирается.

«С дураком смысла нет переписываться», — резко заявил он.

Директор спортивной школы пожаловался, что Плющенко «сломал всю систему», но это совершенно не гарантирует, что у него «что-то получится».

«Сначала натренируй кого-нибудь, а потом открывай рот», — резюмировал Лайшев.

По его словам, олимпийский статус Плющенко не обещает ему успехов в тренерской карьере. Обычный кандидат в мастера спорта может добиться гораздо большего, чем чемпион, которому готовить подрастающее поколение просто «не дано».
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Комментарии 8
Фигурное катание , Александра Трусова , Алена Косторная , Ренат Лайшев , Евгений Плющенко
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