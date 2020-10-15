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Стал известен диагноз фигуристки Медведевой 

RT на русском и ещё 20 6 часов назад
Стал известен диагноз фигуристки Медведевой
Фото: РИА Новости
У двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой было диагностировано защемление нерва между двух позвонков в спине.

«У Медведевой проблема с позвоночником. У неё защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства. Врачи делают всё возможное для полного восстановления функций спины. Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию и закачивают спину. Врачи надеются, что эти меры приведут к полному выздоровлению. Если же нет — будут приняты более серьёзные меры нехирургического характера», — цитирует ТАСС анонимный источник.

Из-за проблем со спиной 20-летняя фигуристка пропустила первые два этапа Кубка России.
Ранее сообщалось, что известно о травме спины Медведевой.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , ИТАР-ТАСС
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