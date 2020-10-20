Экс-фигуристка Кликич рассказала о коме после ДТП

Бывшая фигуристка Каролина Кликич рассказала Sport24 подробности страшного ДТП, случившегося в 2015 году.
По ее словам, процесс реабилитации был длительным.
"Я три с половиной недели находилась в коме. Еще меня вводили в искусственную кому, чтобы я вдруг не проснулась посреди операции. Операцию делали сразу на правой ноге и на шейном позвонке. Только я этого всего не помню.
И после того, как в сознание пришла — тоже не каждый день в памяти есть. Все отрывками, отдельными воспоминаниями", — сказала Кликич.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил милое видео с новорожденным сыном Арсением.