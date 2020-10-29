Авербух ответил на критику Родниной

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду, продюсер Илья Авербух ответил трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной на критику «Ледникового периода», отметив, что нельзя сравнивать телевизионный проект с профессиональными спортивными выступлениями.

«Ледниковый период — это параллельная история, это совершенно иное, нежели спортивные соревнования. В любительских соревнованиях сейчас ситуация очень сложная, отменились этапы Гран-при. Проект «Ледниковый период» — у него своя дорога, своя миссия, совершенно понятная: это популяризация фигурного катания, расширение интереса к нему», — сказал Авербух в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также выразил уверенность, что интерес к фигурному катанию, который сейчас есть в России, зарождался и на колоссальном интересе к телевизионному проекту, который был в 2006, 2007, 2008 и 2009 годах.

«Эти сезоны «Ледникового периода» смотрела буквально вся страна. Многие родители повели своих детей заниматься фигурным катанием. Туда попало очень много талантливых детей, которым сейчас 14-15 лет. И мы сейчас получаем звёздочек «Ледникового периода», как в своё время, например, меня отдали в фигурное катание благодаря успехам Ирины Родниной», — добавил фигурист.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала телепрограмму.

«Я привыкла к качественному фигурному катанию. Почему я должна смотреть на самодеятельность? Когда в паре один профессиональный спортсмен, а второй на коньках едва умеет стоять», — заявила чемпионка.