Загитова опубликовала фото в кимоно с катаной 

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в Instagram пост о Японии.

На фотографии и видео, выложенных в соцсети, фигуристка облачена в черное кимоно и держит в руках катану.

"Скучаю по Японии", — написала российская спортсменка.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.