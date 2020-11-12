Загитова опубликовала фото в кимоно с катаной 

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в Instagram пост о Японии.
На фотографии и видео, выложенных в соцсети, фигуристка облачена в черное кимоно и держит в руках катану.
"Скучаю по Японии", — написала российская спортсменка.
На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.
Ранее фигуристка выложила в Insagram забавную фотографию олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.