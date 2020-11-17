Роднина отреагировала на «закон Родченкова»

Напомним, что Cенат США принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях с участием американских спортсменов.

По словам депутата, по допингу в России уже давно принято постановление, и здесь американцы не являются первооткрывателями. Роднина отмечает, принятый закон будет действовать на территории США.

"Что мы везде врагов ищем? Они принимают закон у себя, а не против кого-то!" — сказала она.