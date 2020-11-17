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Роднина отреагировала на принятие «закона Родченкова» 

Газета.Ru 4 часа назад
Роднина отреагировала на «закон Родченкова»
Фото: РИА Новости
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина отреагировала на принятие Сенатом Соединенных Штатов Америки (США) "закона Родченкова", передает Sport24.
Напомним, что Cенат США принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях с участием американских спортсменов.
По словам депутата, по допингу в России уже давно принято постановление, и здесь американцы не являются первооткрывателями. Роднина отмечает, принятый закон будет действовать на территории США.

"Что мы везде врагов ищем? Они принимают закон у себя, а не против кого-то!" — сказала она.

Ранее сообщалось, что WADA обеспокоено принятием закона Родченкова.
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Фигурное катание , Ирина Роднина , Госдума , Сенат США , Всемирное антидопинговое агентство
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