Медведева заболела коронавирусом 

Двукратная чемпионка мира сдала тест, который показал наличие коронавируса в её организме. Однако два последующих теста оказались отрицательными. Врачи заявили, что Медведева здорова.

Однако девушка усомнилась в этом, поскольку симптомы сохранялись. Через два дня она ещё раз сдала анализы. Они показали, что фигуристка по-прежнему больна COVID-19. Сейчас Медведева сидит на карантине.

Несколько дней назад Медведевой исполнился 21 год. В прошлом году спортсменка лечилась от остеохондроза.