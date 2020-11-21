Перед этим пара была в номинации на вылет, но после высокой оценки в 11,96 балла продолжит выступать в шоу.

«Нежнятина. Очень профессионально. Оля, я очень рада за то, что ты смогла, что тебя не трясло. Ты всё делала прекрасно. Ты прямо жила в этой музыке, и очень интересная постановка, очень интересное исполнение. Вы каждую деталь прочувствовали и передали это нам. Оля, я даже не ожидала. И я рада, потому что большой прогресс. Даже ноги тянула, а у тебя хорошенькие ножки», — приводит слова Тарасовой championat.com.

Как ранее писал «Рамблер», дуэт Соловьев-Бузова является самым популярным у телезрителей.

На прошлой неделе яркий тандем впервые попал в номинацию на вылет, судьям «Ледникового периода» пришелся не по душе их номер по мотивам фильма «Экипаж».

Некоторым зрителям даже показалось, что оценки Оле и Диме специально занизили ради рейтингов шоу.