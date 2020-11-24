Показательные выступления фигуристки Алины Загитовой в рамках гала-вечера московского этапа Гран-при выглядели отлично, но их уровень программ не подходит для соревнований, заявила "Чемпионату" победительница Олимпийских игр 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова

В воскресенье Загитова выступила с двумя программами. Фигуристка не участвует в соревнованиях, однако уже дважды была приглашена в качестве гостя на гала-шоу.

"Загитова очень хороша в показательных выступлениях, это безусловно. Алина красивая фигуристка, отлично выглядит. Однако для участия в соревнованиях такого уровня недостаточно", — сказала Бестемьянова.

Загитова объявила о паузе в соревновательной деятельности в декабре 2019 года. Фигуристка выступает в ледовых шоу и является ведущей передачи "Ледниковый период".