22 ноября завершился московский этап Гран-при. Ежегодный праздник для всех любителей фигурки в нашей стране прошел, несмотря на пандемию и ограничения. Но даже шикарные прокаты не смогли полностью затмить атмосферу родной «Капы» (так фанаты называют московский этап Гран-при), которую все-таки подпортили некоторые моменты.

Ярые болельщики и не совсем адекватное поведение всегда были, есть и будут. Однако по сравнению с прошлогодним «Кубком Ростелекома», в этом году на трибунах присутствовало больше негатива и напряжения. Одним из самых неприятных моментов стало ожидание оценок Алены Косторной в Kiss & Cry.

Чемпионка Европы выходила на лед сразу же после проката Елизаветы Туктамышевой , которая буквально взорвала зал двумя тройными акселями. И сдержать свои эмоции болельщики Лизы не смогли даже во время выставления оценок соперницы. «Лиза лучшая! Лиза первая! Лиза победила!», — такими лозунгами сопровождалось пребывание Косторной в зоне выставления оценок. Алена широко улыбалась всему «Мегаспорту», однако было видно, что фигуристка подавлена, она не ожидала такой реакции от публики. Смятение было и на лицах тренеров. Особенно очевидное волнение и переживание было у Сергея Розанова , который сперва волновался из-за выкриков с трибун, а потом из-за баллов ученицы.

мммм я конечно все понимаю, но спасибо публике, очень приятно (нет) pic.twitter.com/vem5brDFqN— lis (@aimelisse_) November 21, 2020

Абсолютное отсутствие этики и уважения проявили болельщики и после неудачного проката произвольной программы Александры Трусовой . На трибунах местные эксперты начали рассуждать о неготовности Трусовой к турниру, о необходимости вернуться к бывшему тренерскому штабу, а также посыпались ехидные комментарии о «злом роке», который в этот раз настиг саму Сашу.

В такие моменты хочется напомнить всем поклонникам фигурного катания об элементарном уважении. Чьим бы болельщиком вы не являлись, нужно уметь тактично болеть за своих фаворитов и уважать труд любого спортсмена.

Организационной части московского этапа Гран-при можно поставить четверку с натяжкой — если сравнивать с прошлым годом. Хотя сегодняшние реалии заставляют оценивать совсем по-другому и организацию мероприятия.

В первую очередь хочется отметить ситуацию с фальшивыми билетами. Здесь стоит опустить момент, что человек сам несет ответственность, если покупает билеты на непроверенных сайтах. Дело в другом. Стюарды, работающие с первой минуты старта турнира, не желали помогать людям, просто выпроваживая их. Таких случаев было немало. Но позже этот момент был исправлен: для обманутых болельщиков был выделен целый сектор, куда их провожали.

Однако это далеко не единственный прокол работников. На трибунах, особенно во время выступления мужчин и танцоров, стюарды совершенно не следили за порядком. Безответственные зрители позволяли себе снимать маски, пытаться убрать ограждения и сесть на закрытые места, но никакого выговора или штрафа за это не получали.

Тут, конечно, можно сказать и о халатном отношении некоторых людей к здоровью окружающих и спортсменов: неправильное ношение маски или ее полное отсутствие во время пребывания на трибуне, несоблюдение социальной дистанции. К сожалению антигероем и антипримером стал фигурист Александр Галлямов, который находился в вип-зоне без маски, что строго запрещено правилами Роспотребнадзора . Галлямов был вынужден покинуть трибуну по требованию стюарда.

Несмотря на негативные моменты, которые могли смазать впечатления от турнира, «Кубок Ростелекома»-2020 выдался ярким, драматичным и захватывающим. Особенно по-праздничному ощущалась атмосфера соревнований, ведь это первый международный старт для российской сборной в текущем сезоне.