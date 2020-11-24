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Сегодня у нашего подкаста жаркий выпуск — много смеха, провокаций, споров. Мы даже завели постоянные рубрики в честь Плющенко и инстаграм-воинов Тутберидзе!

Слушайте (а мы выходим почти на всех платформах), как Полина потратила 10 тысяч рублей ради Михаила Коляды , Пашу очаровал Петр Гуменник (тот самый, что сдал ЕГЭ на 98 баллов!), а Ваня выдал огромный монолог о лицемерии.

Конечно, обсудили и серьезные вопросы:

— что же случилось с Трусовой, которая 4 раза упала в произвольной программе?

— когда вернется прежняя Косторная с прыжками ультра-си?

— и, наконец, главное: Плющенко — начинающий или топ-тренер?