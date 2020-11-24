Полина Крутихина, Павел Копачев и Иван Кузнецов оперативно обсуждают московский этап Гран-при по фигурному катанию, где Елизавета Туктамышева неожиданно победила Александру Трусову и Алену Косторную.
Сегодня у нашего подкаста жаркий выпуск — много смеха, провокаций, споров. Мы даже завели постоянные рубрики в честь Плющенко и инстаграм-воинов Тутберидзе!
Слушайте (а мы выходим почти на всех платформах), как Полина потратила 10 тысяч рублей ради Михаила Коляды, Пашу очаровал Петр Гуменник (тот самый, что сдал ЕГЭ на 98 баллов!), а Ваня выдал огромный монолог о лицемерии.
Конечно, обсудили и серьезные вопросы:
— что же случилось с Трусовой, которая 4 раза упала в произвольной программе?
— когда вернется прежняя Косторная с прыжками ультра-си?
— и, наконец, главное: Плющенко — начинающий или топ-тренер?