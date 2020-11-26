"Предложения о повышении возрастного ценза возникают не в первый раз. Это делается не для того, чтобы ослабить российское фигурное катание, вся эта история связана не только с нашими спортсменами. Но когда 14-летняя девочка прыгает красиво, то на нее нельзя смотреть без слез. Просто у норвежцев нет молодых фигуристов такого уровня, чтобы они могли конкурировать с нами", — заявила Роднина в интервью Sport24.