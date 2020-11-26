Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о своем отношении к повышению возрастного ценза в фигурном катании.
Ранее в СМИ появлялась информация о намерении Норвежской федерации фигурного катания предложить подняться ценз для взрослых соревнований до 17 лет.
"Предложения о повышении возрастного ценза возникают не в первый раз. Это делается не для того, чтобы ослабить российское фигурное катание, вся эта история связана не только с нашими спортсменами. Но когда 14-летняя девочка прыгает красиво, то на нее нельзя смотреть без слез. Просто у норвежцев нет молодых фигуристов такого уровня, чтобы они могли конкурировать с нами", — заявила Роднина в интервью Sport24.
На данный момент правила фигурного катания разрешают 15-летним спортсменам участвовать во взрослых международных соревнованиях.