Тарасова ответила Канделаки

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки, которая не включила фигурное катание в пятерку самых популярных видов спорта в России. Специалист заявила, что не согласна с позицией Канделаки, однако не будет спорить с ней.
"Фигурное катание хорошо смотрят! Для нас не имеет никакого значения частное мнение Канделаки", — цитирует Тарасову Sport24.
Ранее генеральный продюсер "Матч ТВ" заявила, что в России популярны футбол, хоккей, бокс, смешанные единоборства и биатлон.