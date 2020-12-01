Ягудин рассказал о покупке дома в Париже 

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью Василию Конову заявил, что купил дом в Париже за 600 тысяч евро. Запись беседы опубликована в YouTube

Ягудин признался, что с целью покупки недвижимости во Франции он продал столичную квартиру. Этой суммы ему хватил на то, чтобы приобрести особняк в Париже. Спортсмен допустил, что в будущем они с супругой фигуристкой Татьяной Тотьмяниной могут переехать жить во Францию.

Мечтая о Париже, ранее звездная чета выбрала такие имена для своих дочерей, чтобы девочки смогли бы легко адаптироваться, — Елизавета и Мишель. По словам Ягудина, у его жены и детей есть вид на жительство во Франции, однако окончательное решение по эмиграции еще не принято. Спортсмен допустил, что даже может продать парижский особняк.

Звезды шоу-бизнеса нередко шокируют поклонников покупками дорогостоящей недвижимости. Например, ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты рассказали о новой квартире на Садовнической набережной, которую приобрела актриса Лариса Гузеева

По оценкам экспертов, роскошные апартаменты площадью около 177 квадратных метров на рынке оцениваются в сумму от 70 до 90 миллионов рублей. Новость вызвала негодование со стороны подписчиков актрисы в Instagram, которые выразили недоумение, как она смогла заработать такие деньги, сомневаясь, что зарплата на телевидении настолько высока. Критика оказалась настолько яростной, что телеведущая была вынуждена ограничить возможность комментирования постов на своей странице.