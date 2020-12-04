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Сильнейшие российские фигуристы снялись с соревнований 

Алиса Селезнёва 14 часов назад
Этап Кубка России по фигурному катанию пройдет в Москве при пустых трибунах и без ряда именитых спортсменов, которые снялись с него из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет «Матч. ТВ».
По данным издания, ряд сильнейших фигуристов страны выбыл из участия в соревнованиях, которые пройдут с 5 по 8 декабря, из-за коронавируса.
Так, положительный тест на COVID-19 получили» чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при по фигурному катанию Алена Косторная, чемпионка мира и Европы, победительница недавнего этапа Гран-при ISU в Москве Елизавета Туктамышева, чемпион Европы Дмитрий Алиев.
Также не примут участие в соревнованиях и переболевшие коронавирусом серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин. Паре не хватило времени восстановиться после болезни. В такой же ситуации оказались и вице-чемпионы ОИ-2018, двукратные серебряные призеры ЧМ Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
С температурой победители недавного этапа Гран-при в Москве Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Из-за простуды партнера с соревнований снялась и пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
От участия в Кубке отказались вице-чемпион Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда и победительница финала Кубка России Анастасия Гулякова. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева также не выступит на состязаниях из-за травмы спины.
«Рамблер» писал, что ранее серебряная и бронзовая призерка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая, уже завершившая свою карьеру в спорте, попала в больницу после тренировки, сломав ногу.
Фигуристка отметила, что готовилась к ледовому шоу в Доброграде и «немножко не рассчитала свои силы».
Комментарии 5
Фигурное катание , Евгения Медведева , Джонатан Гурейро , Никита Кацалапов , Виктория Синицина , Иван Букин , Ирина Слуцкая , Евгения Тарасова , Алена Косторная , Елизавета Туктамышева , Дмитрий Алиев , Александра Степанова , Михаил Коляда , Владимир Морозов
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