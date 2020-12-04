Сильнейшие российские фигуристы снялись с соревнований 

Все новости на карте

Этап Кубка России по фигурному катанию пройдет в Москве при пустых трибунах и без ряда именитых спортсменов, которые снялись с него из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет «Матч. ТВ».

По данным издания, ряд сильнейших фигуристов страны выбыл из участия в соревнованиях, которые пройдут с 5 по 8 декабря, из-за коронавируса.

От участия в Кубке отказались вице-чемпион Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда и победительница финала Кубка России Анастасия Гулякова. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева также не выступит на состязаниях из-за травмы спины.

«Рамблер» писал, что ранее серебряная и бронзовая призерка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая , уже завершившая свою карьеру в спорте, попала в больницу после тренировки, сломав ногу.

Фигуристка отметила, что готовилась к ледовому шоу в Доброграде и «немножко не рассчитала свои силы».