«В Европе за это штрафы»: Роднина о банкете фигуристов

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала организаторов московского этапа Гран-при по фигурному катанию из-за банкета, после которого у Елизаветы Туктамышевой, Алены Косторной и Дмитрия Алиева был диагностирован коронавирус.
Роднина предложила штрафовать организаторов спортивных мероприятий за несоблюдение правил Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса.
«Вот, значит, и ответственность. В Европе за это налагаются штрафы. Пока у нас людей не будут рублем наказывать, (установленные правила) видимо, не подействует», — заявила Роднина РИА «Новости».
Как сообщал «Рамблер», этап Кубка России по фигурному катанию пройдет в Москве с 5 по 8 декабря при пустых трибунах и без ряда именитых спортсменов, которые снялись с него из-за проблем со здоровьем. Так, положительный тест на COVID-19 получили чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при по фигурному катанию Алена Косторная, чемпионка мира и Европы, победительница недавнего этапа Гран-при ISU в Москве Елизавета Туктамышева, чемпион Европы Дмитрий Алиев. Также не примут участие в соревнованиях и переболевшие коронавирусом серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с соревнований из-за повышенной температуры. Из-за простуды партнера с соревнований снялась и пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Также от участия в Кубке отказались вице-чемпион Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда и победительница финала Кубка России Анастасия Гулякова. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева также не выступит на состязаниях из-за травмы спины.