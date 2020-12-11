Чемпионат Европы по фигурному катанию отменен

Финал Гран-при и чемпионат Европы по фигурному катанию отменены. Об этом сообщает РИА Новости.

10-13 декабря, как сообщал «Рамблер», в Пекине должен был пройти финал Гран-при по фигурному катанию 2020-2021 годов, а 25-31 января 2021-го — чемпионат Европы в Загребе.

В середине ноября Международный союз конькобежцев перенес финал Гран-при на неопределенный срок и сообщил о поиске нового места. В конце ноября кризисный штаб Хорватии сообщил о выявлении в стране максимального суточного прироста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и организации временного госпиталя на арене, на которой должен был состояться чемпионат Европы.

Вчера Международный союз конькобежцев объявил об отмене обоих соревнований. Вице-президент организации Александр Лакерник объяснил это общим ухудшением в мире ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Особенно тяжело отмена (чемпионата Европы. — Прим. ред.) скажется на российских спортсменах», — сообщает РИА Новости.

Агенство объяснило это тем, что россияне могли рассчитывать на исход, подобный исходу прошлогоднего европейского первенства. Тогда они выиграли 10 медалей из 12 возможных, в том числе все золотые.

22-28 марта в Стокгольме должен пройти чемпионат мира по фигурному катанию, а в середине апреля в Японии — командный чемпионат мира. Это — предпоследнее и последнее международные соревнования сезона 2020-2021 годов. Пока они не были перенесены или отменены.