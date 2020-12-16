Туктамышева готовится к чемпионату России

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева вылечилась от коронавируса и готовится принять участие в предстоящем чемпионате России. Об этом сообщает "СДЗД".
По информации источника, 23-летняя ученица прославленного специалиста Алексея Мишина прибыла на базу в Новогорск, где начнет подготовку к всероссийскому чемпионату.
Напомним, что турнир состоится в конце декабря в Челябинске. Ранее сообщалось, что Мария Бутырская оценила вероятность отмены чемпионата мира.