Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук в интервью «СЭ» рассказала о том, кто предложил ей в 1997 году сменить имя на Паша. В последствии фигуристка вернулась к прежнему имени Оксана.

— Что за история со сменой имени с Оксаны на Пашу Грищук?

— Сейчас я об этом жалею. Дело в том, что после Игр-1994 года нас в США стали постоянно путать с Оксаной Баюл. Не понимаю, чем мы похожи, кроме имени, но почему-то американцы никак не могли разобраться, где — кто. В 1997-м я получила предложение от известного голливудского директора попробовать себя в роли актрисы. Это было за полгода до Олимпиады. Мне дали роль в фильме «Ронин», от которой я вынуждена была отказаться из-за подготовки к Играм. Но как-то постепенно я стала вхожа в этот мир, у меня появились свои актерские агенты. И вот они предложили сменить имя, создать собственный уникальный псевдоним, чтобы избавиться от аналогии с Баюл.

— То есть это была не ваша идея?

— Нет, конечно. Я сначала очень этого стеснялась. Все знакомые и друзья по-прежнему называли меня Оксаной. А когда на улице в Лос-Анджелесе мне как-то стали кричать «Паша!», я даже не поняла сначала, к кому они обращаются.