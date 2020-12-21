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Неприкосновенная Загитова: как из фигуристки делают божество 

News.ru 1 час назад
Всё внимание сейчас приковано к сборной России по хоккею, которая выступает в «Парке Легенд» в рамках домашнего этапа Евротура. В субботу, 19 декабря, подопечные Валерия Брагина встречались с национальной командой Чехии. Поддержать хоккеистов сборной России приехала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.
Фигуристка уже больше года не выступает на соревнованиях, однако пауза в большом спорте нисколько не уменьшила интерес к Загитовой. Даже наоборот — с приходом на телепроект «Ледниковый период» (является ведущей шоу в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным), разговоры о фигуристке не утихают в Сети, а её участие в любого рода мероприятиях даже в качестве гостя всегда вызывает большой ажиотаж.
Немудрено, что средства массовой информации, которые, к слову, сыграли не последнюю роль в популяризации Загитовой, также с пристальным вниманием следят за фигуристкой. Этот является совершенно обыденной ситуацией, когда речь идёт о публичном человеке. Так было до Загитовой, так будет и после неё.
Большинство публичных людей, осознавая свой статус, с пониманием относятся к повышенному интересу к своей персоне и адекватно взаимодействуют со СМИ. Большинство, но не все. Загитова оказалась исключением из правил. В окружении фигуристки, видимо, решили, что 18-летняя олимпийская чемпионка — особенный человек, который достоин общаться только с себе подобными. В противном случае сложно объяснить то, что произошло в «Парке Легенд».
Итак, всё началось с того, что фигуристка по приглашению Первого канала и Федерации хоккея России (ФХР) приехала поддержать нашу сборную. В перерыве встречи было организовано включение из студии основного вещателя Кубка с участием Загитовой, где фигуристка рассказала, что могла стать хоккеистом, если бы родилась мальчиком. Эту историю наверняка застали многие телезрители, а вот о последующих событиях не ведает никто, хотя они достойны не меньшего внимания.
Дождавшись окончания мероприятий в студии и выждав достаточное количество времени, чтобы у фигуристки была возможность перевести дух, мы, небольшая группа журналистов, в числе которых были также представители телеканала Федерации хоккея, обратились к Загитовой с просьбой ответить на несколько вопросов, сделав акцент на то, что тематика вопросов будет связана с хоккейным матчем и атмосферой вокруг турнира. Стоит сказать, что Алина без каких-либо колебаний отреагировала на запрос журналистов и даже согласилась выйти из ложи в коридор арены, где было более удачное освещение для съёмки.
Но не успели мы начать запись, как из ложи, где пребывала ранее Алина, вылетела женщина с разъярёнными глазами и в прямом смысле этого слова набросилась на журналистов. Первой под каток милой дамы попала я. Мои попытки объяснить, что я являюсь журналистом и ничего криминального не совершаю, не были восприняты никоим образом. Дама в приказном порядке потребовала выключить запись диктофона и манера её разговора была такой, что спорить было совершенно бессмысленно. Подобным бесцеремонным способом — в телефон одного из коллег женщина чуть было не начала сама тыкать пальцем, дабы остановить видеосъёмку — были разогнаны все остальные журналисты, за исключением представителей ФХР. Опять-таки слово разогнаны используется в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Выключив запись я отдалилась от фигуристки и единственной выжившей съёмочной группы на безопасное расстояние, но милой женщине и этого оказалась мало, она потребовала, чтобы я вообще исчезла с их поля зрения. Как вам такое требование?
К сожалению (а может и к счастью), ранее мне не приходилось как-либо взаимодействовать с этой женщиной, поэтому не могу сказать, кем именно она доводится Загитовой. Это явно не менеджер Тeam Tutberidze, их в информационной среде представляет другой человек. Возможно, это личный менеджер самой Загитовой или один из продюсеров Первого канала. Впрочем, всё это не важно. Кем бы ни являлся данный человек, подобное поведение выходит за рамки допустимого.
Главная претензия женщины заключалась в том, что мы не являемся представителями телеканала ФХР. Но почему-то женщина не стала брать в расчёт то обстоятельство, что сами журналисты федерации нисколько не препятствовали общей съёмке. В таком случае, какое право имела женщина так бестактно обращаться с людьми, которые без какой-либо агрессии, в соответствии со всеми правилами (ещё раз: заранее журналисты попросили разрешение у самой фигуристки) выполняли свою работу? Неужели у нас Загитова теперь настолько исключительный человек, что общаться она может только с ограниченным кругом людей?
Мы, конечно, понимаем, что помимо олимпийского золота ей принадлежит статус лучшей ведущей года, самой популярной спортсменки по версии МАТЧ ТВ. Всё это выдающиеся достижения — честь и хвала. Однако это не позволяет ни ей, ни уж тем более её окружению так себя вести. Даже если у них есть какие-то эксклюзивные договорённости, даже если они по какой-то другой причине не хотят общаться со СМИ, это всегда можно объяснить более адекватным способом. А не устраивать подобные сцены.
Почему-то за прославленным хоккеистом, государственным деятелем и президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком не носится толпа помощников, которые с пеной у рта разгоняют неприближенных журналистов. На днях во время презентации логотипа молодёжного чемпионата мира он спокойно беседовал со всеми журналистами даже после пресс-подхода, а по завершению матча с чехами стоял на морозе несколько минут, подписывая шарфы маленьким фанатам. А Загитова вдруг стала неприкосновенной.
Уж больно нездоровая атмосфера формируется вокруг фигуристки. Всё это может обернуться не самыми хорошими последствиями в первую очередь для неё самой.
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Фигурное катание , Видео , Алина Загитова , Алексей Ягудин , Владислав Третьяк , СБОРНАЯ РОССИИ
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