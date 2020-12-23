Тутберидзе опубликовала совместное фото с Загитовой 

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram совместную фотографию с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой.
Также в кадр попал еще один ученик Тутберидзе — грузинский фигурист Морис Квителашвили.
Поклонники такой кадр оценили, отметив, что давно ждали подобной фотографии.
Стоит отметить, что в декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру. Сейчас она работает ведущей в шоу "Ледниковый Период" вместе с другим олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
Ранее сообщалось, что Камила Валиева упала с четверного тулупа во время тренировки перед ЧР.