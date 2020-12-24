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Матч-центр
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Химки
Химки
3 2
Локомотив М Локомотив М
Краснодар
Краснодар
1 0
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
1 3
ЦСКА ЦСКА
17 декабря

Английская Премьер-лига

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Астон Вилла
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Бёрнли Бёрнли
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Шеффилд Юнайтед
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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1 из 1
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Тамбов
Тамбов
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Атлетик Б
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3 из 5
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Барселона
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Лидс Юнайтед
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
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28 декабря

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Челси
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16:00
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Осасуна
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Алавес Алавес

«Для вас наши полеты»: Навка показала, как парит над ледовой ареной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
45-летняя Татьяна Навка давно завершила спортивную карьеру, но не попрощалась со льдом. Олимпийская чемпионка регулярно выходил на арену, особенно в новогодние каникулы. Звезда участвует в нескольких сказочных шоу, в которых задействованы также многие именитые фигуристы. больше по теме
Накануне Навка сняла моменты репетиции с мюзикла «Руслан и Людмила», показы которого вот-вот начнутся во Дворце спорта «Мегаспорт». Оказывается, фигуристка готова удивлять в шоу, продюсером которого также является, не только безупречным катанием, вокальными партиями звезд эстрады, но и завораживающими полетами надо льдом и зрителями. Она показала, как парит над землей, и сняла это на видео: «Для вас наши полеты», — сообщила звезда.
Показала Навка и полет фигуристки Маргариты Дробязко, которая исполняет роль Наины в мюзикле. Кадры со стороны оказались еще более захватывающими. Смотрите также
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Фигурное катание , Видео , Татьяна Навка , Маргарита Дробязко
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