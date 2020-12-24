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Невероятный прыжок 12-летней фигуристки: «Я потрясена» (Aftonbladet, Швеция) 

ИноСМИ и ещё 2 24 декабря 2020
Шведская фигуристка Лотта Фалькенбэк потрясена успехами российских юниорок. В соцсетях ей попалось видео, на котором Вероника Жилина исполняет четверной сальхов, а сразу за ним — два тройных тулупа. Для такого нужно невероятно много тренироваться, причем без всяких поблажек, говорит Фалькенбэк.
Серии прыжков Вероники Жилиной стали новой вершиной в мире фигурного катания.

«Прыжки, которые мы видим, просто невероятны. Я действительно поражена и восхищена. Но все это не пойдет на пользу фигурному катанию», — говорит олимпийская фигуристка Лотта Фалькенбэк (Lotta Falkenbäck), которая уже много лет работает экспертом на телевидении.

Выдающийся фигурист и звезда мирового спорта, а ныне тренер Евгений Плющенко недавно выложил видео в Инстаграм. На нем 12-летняя Вероника Жилина без всяких усилий исполняет четверной сальхов, а сразу за ним — два тройных тулупа.
По информации российских СМИ, ни одна женщина еще не исполняла такую комбинацию на соревнованиях. Даже у мужчин она встречается крайне редко. Между тем Вероника Жилина еще настолько молода, что даже до участия в первом взрослом соревновании ей еще остается три года.
Четверные прыжки — вещь относительно новая и необычная для женских соревнований по фигурному катанию. А Вероника Жилина исполнила свой первый четверной прыжок в 11 лет.

«Я просто в шоке»

Лотта Фалькенбэк выступала на Олимпийских играх в 1988 году. Вот уже несколько десятилетий она — эксперт по фигурному катанию на «Шведском телевидении». Но этой осенью ей тоже не раз хотелось протереть глаза, когда она смотрела видео с прыжками Жилиной в социальных сетях.

«Исполнять все это в таком возрасте — просто фантастика. Я уже столько лет вращаюсь в мире фигурного катания, и все равно я просто потрясена, что русские умудряются добиться такого», — говорит она.

Aftonbladet: Что для этого нужно?

Лотта Фалькенбэк: Невероятно много тренироваться. Очень много и в очень раннем возрасте. И вовсе не так, как тренируемся мы, в Швеции, с заботой о здоровье, чтобы не изнашивать организм слишком быстро.
Жилина — одна из молодых россиянок, которые в последнее время производят фурор высокой техничностью прыжков. Александра Трусова — из той же учебно-тренировочной группы. В 2018 и 2019 годах она первой исполнила четверной тулуп, флип и лутц на соревнованиях.

«Станет детским спортом»

Но Лотта Фалькенбэк считает эту тенденцию опасной.
«Пока они такие маленькие, они могут вращаться очень быстро, но позже что-то происходит. Они теряют технику, когда становятся старше, и уже не могут ничего добиться, — говорит она. — Фигурное катание — это далеко не одни только технические моменты, позволяющие совершать прыжки. Но я чувствую, что если эта зацикленность на технике возьмет верх, развитие пойдет по совершенно иному пути».
Спор о том, что важнее — прыжки или художественная выразительность, — это еще и спор о возрасте. Россия и США хотят понизить возраст участия в международных соревнованиях, который сегодня составляет 15 лет. Другие же хотят ровно противоположного, рассказывает Лотта Фалькенбэк. «Кое-кто хочет повысить этот возраст, чтобы спорт сохранил свой статус и не превратился в детский».
В конце марта, будем надеяться, в Стокгольме пройдет Чемпионат мира по фигурному катанию. Лотта Фалькенбэк с нетерпением ждет возможности увидеть, каким путем пошел этот вид спорта за время пандемии и вынужденной паузы.

«Единственное, что нам известно, — это то, что Россия производит — да-да, я использую именно это слово — невероятно много способных девочек. Их просто бессчетное множество».

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Фигурное катание , Евгений Плющенко
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