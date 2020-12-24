Самарин рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией

Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин переболел коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам сообщил сам спортсмен после исполнения короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

"Как здоровье? Сначала были проблемы со спиной, потом переболел — был положительный результат теста на коронавирус, сидел дома, — рассказал Самарин. — Только спину подлатали, и на следующий день плохо себя почувствовал. Все как у всех, как снежный ком получилось".

Самарин остался доволен исполнением короткой программы, после которой 22-летний фигурист идет пятым, набрав 87,96 балла. "Сделал то, что был готов сделать, справился хорошо и не выпал из борьбы. Еще поборемся завтра, составим конкуренцию. А когда, если не сейчас? Нужно идти, нужно пытаться, пробовать", — сказал Самарин.

"На тренировках я делал четверные, но они еще не на том уровне. Да, был и максимальный план программы, и такой, запасной, — добавил фигурист. — Спину довели до состояния, чтобы тренироваться, держать нагрузку, приехать, увидеться со зрителями".

Фигурист подчеркнул, что настроен на достойный прокат произвольной программы в пятницу. "С Челябинском у меня самые теплые воспоминания. Главное — достойно откатать произвольную, проверить себя и порадовать зрителя завтра", — отметил Самарин.