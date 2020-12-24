Фигуристка Тарасова рассказала о перенесенной пневмонии 

Тарасова и Морозов в четверг захватили лидерство на чемпионате России в Челябинске, набрав по итогам короткой программы 80,65 балла. Этап Кубка России в Казани прошел в ноябре.

"Закончились соревнования в Казани, я вернулась в Москву, тренировалась неделю нормально, а затем в понедельник почувствовала себя некомфортно. Приехала домой — температура 38,3. Я переживала, ведь у меня в жизни не было такой высокой температуры. Потом температуру сбила, но во вторник заболели легкие. Сделала КТ — поставили диагноз пневмония. Две недели просидела дома, пропила антибиотики. Потом сдавала кровь, мне сказали, что все в порядке, никаких осложнений нет", — сказала Тарасова журналистам, отметив, что не сдавала тест на коронавирус.

"Не сдавала, потому что ей действительно было плохо, — рассказал Морозов. — А так как на улице было холодно, ей и врачи не рекомендовали никуда выходить. Она честно отсидела две с половиной недели дома".

По словам Тарасовой, возвращение к тренировочному процессу "далось тяжело".

"Но мы очень рады, что приехали (на чемпионат России), тренируемся и выступаем", — добавила фигуристка.

Морозов признался, что ощущения от проката в четверг у него "абсолютно спокойные". "Рабочий прокат, мы просто сделали хорошую работу, которую должны были сделать", — резюмировал фигурист.