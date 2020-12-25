Двукратный олимпийский чемпион показал характерный жест.
В Челябинске началась борьба за медали в самом обсуждаемом виде фигурного катания — женском одиночном. Кубки России в первой половине сезона запомнились всем не только яркими прокатами, но и странным, иногда даже скандальным судейством. Казалось, что на чемпионате России такого не будет, ведь здесь не действуют кубковые бонусы (дополнительные баллы за некоторые элементы). Но домашнее судейство в России не перестает удивлять. Да, сегодня каких-то рекордных невероятных оценок мы не увидели, зато наблюдали за не менее интересным распределением интересов от федерации фигурного катания России. Рассказываем, как это было.
Анна Щербакова приехала в Челябинск после пневмонии. В интервью за пару недель до старта она говорила о том, что до сих пор не катает полноценные программы, потому что не готова к ним физически. Сегодня прокат получился лучшим в этом сезоне: двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Два вращения и дорожка шагов на четвертый уровень. Щербакова ошиблась только во вращении в позиции либела, поэтому получила за него второй уровень и небольшие «минусы». Это не помешало ей получить 37,80 в компонентах и хорошие надбавки на других элементах, поэтому итоговая оценка все равно высокая — 80,31.
После проката стало понятно, что Щербакова точно не лукавила, когда говорила об отсутствии полноценных прокатов всего две недели назад. Сразу после выхода со льда она очень тяжело дышала и не могла прийти в себя, даже когда дошла до микст-зоны для общения с журналистами. Там она тоже была в растерянности (совсем не свойственная для нее манера на интервью) и сначала даже не могла связать двух слов. Также перед прокатом в трансляцию попал момент, когда Даниил Глейхенгауз подносил к носу Щербаковой ватку с нашатырем (либо ингаляционный карандаш).
Стоит ли такая игра свеч? Если после короткой программы Анна была в таком состоянии, то что будет в произвольной? И куда в этот момент смотрят врачи сборной? Хочется напомнить, что это лишь чемпионат России, который в этом сезоне не имеет никакого отношения к отбору на главные старты. Тем не менее уже двукратная чемпионка России на пресс-конференции рассказала, что сниматься с соревнований не намерена и будет бороться до конца в любом состоянии. Это не героизм, а настоящее безрассудство.
Камила Валиева сегодня была не так хороша, как на предыдущих двух этапах Кубка России. Чемпионка мира среди юниоров упала с тройного акселя, который сегодня пробовала исполнять во второй раз в карьере. Остальное (тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп) было сделано чисто и на четвертые уровни. И, внимание, оценка девушки, которая упала с недокрута с одного из самых дорогих элементов — 79,99. Поставить 80, видимо, все-таки постеснялись.
Остальной сборной такие оценки даже не снились при чистейшем прокате, а здесь падение, но балл за технику все равно выше, чем у Щербаковой и 37,54 балла в компонентах (максимальный балл у девушек — 40). Просто для сравнения: сегодня на чемпионате Японии Рика Кихира (лидер сборной) чисто исполнила тройной аксель, тройной лутц, сделала степ-аут с каскада тройной флип-тройной тулуп. И все равно получила меньше юниорки Валиевой — 79,34. А, например, Елизавета Туктамышева с падениями с трикселя вовсе больше 70 баллов не получает.
Третье место заняла также дебютантка чемпионата — Дарья Усачева. За свой прокат она получила 76,72 балла. Усачева исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп. Во время исполнения дорожки шагов она споткнулась, но судейская бригада решила, что этого недостаточно для того, чтобы ставить отрицательные GOE ученице Этери Тутберидзе, техническая бригада снизила уровень элемента лишь до третьего.
Переходим к самому интересному — прокат Александры Трусовой. Саша была вынуждена отказаться от тройного акселя в короткой не только в пользу стабильности, но и из-за некоторых травм, о которых ее тренер — Евгений Плющенко — говорил в интервью. Ее задача на сегодня была выйти и откатать программу чисто и спокойно. И с этой задачей она справилась отлично: двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц-тройной тулуп. Все вращения на четвертые уровни, дорожка шагов на третий.
Итоговая оценка — 75,76 балла. Это четыре балла отрыва от Валиевой, которая откатала свою программу с падением. Плющенко, конечно, незамеченным это не оставил и прямо в кисс-энд-край показал судьям палец вниз.
А после проката дал оценку всему происходящему: «Надо спрашивать у судей, что они там видят. Я считаю, что лучший был прокат, все вращения достояла. Прекрасное катание. На мой взгляд, девочка исполнила лучший прокат в сезоне… Куда лучше? Если только выпрыгнуть из платья осталось».
Можно обвинить его в излишней эмоциональности, которая, кстати, в итоге может выйти ему боком и отразиться на оценках учеников и учениц. Но он вряд ли ошибается, когда говорит о какой-то не такой работе судей.
Да, оценки Трусовой более, чем справедливые. 35,45 в компонентах, неясное ребро на флипе, сниженный уровень дорожки. Все по фактам. До того момента, пока не сравниваешь их с оценками девушек из «Хрустального». Тут и Дарья Усачева, которая получает в компонентах на сотые, но больше, и Камила Валиева с падением с трикселя (кстати, прокат Трусовой с падением с трикселя оценивали лишь в 70 баллов). Также ни у одной из учениц Тутберидзе не отмечены неправильные ребра на флипах и лутцах (хотя такая проблема у них существует), а Саша в каждом прокате начала получать неясное ребро на флипе.
Елизавета Туктамышева тоже переболела коронавирусом после Rostelecom Cup. Но успела восстановиться к национальному первенству. Не сказать, что она демонстрирует блестящую форму, но в сегодняшнем прокате она сделала тройной аксель в степ-аут, каскад тройной тулуп-тройной тулуп (флип-тулуп пришлось убрать, так как Лиза еще не восстановила его), сольный тройной лутц. Оценки тоже спорные — 73,56 с учетом балла штрафа за позднее начало. Лиза выходила катать программу в максимально расслабленном состоянии, даже успела попить воды после объявления ее фамилии диктором. Поэтому немного задержалась и не успела начать вовремя.
Лучший прокат сезона сегодня показала Елизавета Нугуманова: тройной лутц, каскад тройной риттбергер-тройной риттбергер, двойной аксель, все вращения на четвертые уровни и на «+4», «+5». Хорошие для нее баллы (это точно видно по ее реакции на оценки) — 73,26. Хотя компоненты, по сравнению с другими девушками, небольшие — лишь 33,66. 8,54 за интерпретацию для Лизы, которая как никто слышит музыку и классно отыгрывает, звучит как какая-то шутка. Очень злая шутка от судей. Тем не менее так высоко после короткой программы на чемпионате России она не была ни разу в карьере.
Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе, несмотря на неплохой прокат, быть максимально близко к одногруппницам не смогла. В прокате она исполнила двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип-тройной тулуп. Все вращения на четвертый уровень, но дорожка шагов на второй. Возможно, если бы ее она исполнила лучше, то поборолась бы за шестерку лучших с Нугумановой. Ее оценка сегодня — 72,93.
Чемпионка Европы Софья Самодурова с лучшим прокатом в сезоне находится на десятом промежуточном месте. И это выглядит как натуральное издевательство. Она исполнила каскад тройной флип-тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц (судьи отметили недокрут), два вращения на четвертый уровень, комбинированное вращение и дорожка шагов на третий. Софья показала свое лучшее катание на сегодня (это отметил и ее тренер после проката, сказав о том, что она никогда так не каталась), но даже так не пересекла отметку в 70 баллов. Лишь 67,70 для чемпионки Европы, которая всего два сезона назад была самой стабильной фигуристкой сборной и сейчас хочет вернуть это звание. Но такие оценки на каждом турнире — как кувалдой по голове. И по реакции Софьи в кисс-энд-край это хорошо заметно.
Ждем завтрашних прокатов, а особенно оценок судей. Пора уже включать адекватность.
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