Двукратный олимпийский чемпион показал характерный жест.

В Челябинске началась борьба за медали в самом обсуждаемом виде фигурного катания — женском одиночном. Кубки России в первой половине сезона запомнились всем не только яркими прокатами, но и странным, иногда даже скандальным судейством. Казалось, что на чемпионате России такого не будет, ведь здесь не действуют кубковые бонусы (дополнительные баллы за некоторые элементы). Но домашнее судейство в России не перестает удивлять. Да, сегодня каких-то рекордных невероятных оценок мы не увидели, зато наблюдали за не менее интересным распределением интересов от федерации фигурного катания России. Рассказываем, как это было.

Анна Щербакова приехала в Челябинск после пневмонии. В интервью за пару недель до старта она говорила о том, что до сих пор не катает полноценные программы, потому что не готова к ним физически. Сегодня прокат получился лучшим в этом сезоне: двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Два вращения и дорожка шагов на четвертый уровень. Щербакова ошиблась только во вращении в позиции либела, поэтому получила за него второй уровень и небольшие «минусы». Это не помешало ей получить 37,80 в компонентах и хорошие надбавки на других элементах, поэтому итоговая оценка все равно высокая — 80,31.

После проката стало понятно, что Щербакова точно не лукавила, когда говорила об отсутствии полноценных прокатов всего две недели назад. Сразу после выхода со льда она очень тяжело дышала и не могла прийти в себя, даже когда дошла до микст-зоны для общения с журналистами. Там она тоже была в растерянности (совсем не свойственная для нее манера на интервью) и сначала даже не могла связать двух слов. Также перед прокатом в трансляцию попал момент, когда Даниил Глейхенгауз подносил к носу Щербаковой ватку с нашатырем (либо ингаляционный карандаш).

Стоит ли такая игра свеч? Если после короткой программы Анна была в таком состоянии, то что будет в произвольной? И куда в этот момент смотрят врачи сборной? Хочется напомнить, что это лишь чемпионат России, который в этом сезоне не имеет никакого отношения к отбору на главные старты. Тем не менее уже двукратная чемпионка России на пресс-конференции рассказала, что сниматься с соревнований не намерена и будет бороться до конца в любом состоянии. Это не героизм, а настоящее безрассудство.

Камила Валиева сегодня была не так хороша, как на предыдущих двух этапах Кубка России. Чемпионка мира среди юниоров упала с тройного акселя, который сегодня пробовала исполнять во второй раз в карьере. Остальное (тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп) было сделано чисто и на четвертые уровни. И, внимание, оценка девушки, которая упала с недокрута с одного из самых дорогих элементов — 79,99. Поставить 80, видимо, все-таки постеснялись.

Остальной сборной такие оценки даже не снились при чистейшем прокате, а здесь падение, но балл за технику все равно выше, чем у Щербаковой и 37,54 балла в компонентах (максимальный балл у девушек — 40). Просто для сравнения: сегодня на чемпионате Японии Рика Кихира (лидер сборной) чисто исполнила тройной аксель, тройной лутц, сделала степ-аут с каскада тройной флип-тройной тулуп. И все равно получила меньше юниорки Валиевой — 79,34. А, например, Елизавета Туктамышева с падениями с трикселя вовсе больше 70 баллов не получает.

Третье место заняла также дебютантка чемпионата — Дарья Усачева. За свой прокат она получила 76,72 балла. Усачева исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп. Во время исполнения дорожки шагов она споткнулась, но судейская бригада решила, что этого недостаточно для того, чтобы ставить отрицательные GOE ученице Этери Тутберидзе , техническая бригада снизила уровень элемента лишь до третьего.

Переходим к самому интересному — прокат Александры Трусовой . Саша была вынуждена отказаться от тройного акселя в короткой не только в пользу стабильности, но и из-за некоторых травм, о которых ее тренер — Евгений Плющенко — говорил в интервью. Ее задача на сегодня была выйти и откатать программу чисто и спокойно. И с этой задачей она справилась отлично: двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц-тройной тулуп. Все вращения на четвертые уровни, дорожка шагов на третий.

Итоговая оценка — 75,76 балла. Это четыре балла отрыва от Валиевой, которая откатала свою программу с падением. Плющенко, конечно, незамеченным это не оставил и прямо в кисс-энд-край показал судьям палец вниз.

А после проката дал оценку всему происходящему: «Надо спрашивать у судей, что они там видят. Я считаю, что лучший был прокат, все вращения достояла. Прекрасное катание. На мой взгляд, девочка исполнила лучший прокат в сезоне… Куда лучше? Если только выпрыгнуть из платья осталось».

Можно обвинить его в излишней эмоциональности, которая, кстати, в итоге может выйти ему боком и отразиться на оценках учеников и учениц. Но он вряд ли ошибается, когда говорит о какой-то не такой работе судей.

Да, оценки Трусовой более, чем справедливые. 35,45 в компонентах, неясное ребро на флипе, сниженный уровень дорожки. Все по фактам. До того момента, пока не сравниваешь их с оценками девушек из «Хрустального». Тут и Дарья Усачева, которая получает в компонентах на сотые, но больше, и Камила Валиева с падением с трикселя (кстати, прокат Трусовой с падением с трикселя оценивали лишь в 70 баллов). Также ни у одной из учениц Тутберидзе не отмечены неправильные ребра на флипах и лутцах (хотя такая проблема у них существует), а Саша в каждом прокате начала получать неясное ребро на флипе.

Елизавета Туктамышева тоже переболела коронавирусом после Rostelecom Cup. Но успела восстановиться к национальному первенству. Не сказать, что она демонстрирует блестящую форму, но в сегодняшнем прокате она сделала тройной аксель в степ-аут, каскад тройной тулуп-тройной тулуп (флип-тулуп пришлось убрать, так как Лиза еще не восстановила его), сольный тройной лутц. Оценки тоже спорные — 73,56 с учетом балла штрафа за позднее начало. Лиза выходила катать программу в максимально расслабленном состоянии, даже успела попить воды после объявления ее фамилии диктором. Поэтому немного задержалась и не успела начать вовремя.

Лучший прокат сезона сегодня показала Елизавета Нугуманова : тройной лутц, каскад тройной риттбергер-тройной риттбергер, двойной аксель, все вращения на четвертые уровни и на «+4», «+5». Хорошие для нее баллы (это точно видно по ее реакции на оценки) — 73,26. Хотя компоненты, по сравнению с другими девушками, небольшие — лишь 33,66. 8,54 за интерпретацию для Лизы, которая как никто слышит музыку и классно отыгрывает, звучит как какая-то шутка. Очень злая шутка от судей. Тем не менее так высоко после короткой программы на чемпионате России она не была ни разу в карьере.

Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе, несмотря на неплохой прокат, быть максимально близко к одногруппницам не смогла. В прокате она исполнила двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип-тройной тулуп. Все вращения на четвертый уровень, но дорожка шагов на второй. Возможно, если бы ее она исполнила лучше, то поборолась бы за шестерку лучших с Нугумановой. Ее оценка сегодня — 72,93.

Чемпионка Европы Софья Самодурова с лучшим прокатом в сезоне находится на десятом промежуточном месте. И это выглядит как натуральное издевательство. Она исполнила каскад тройной флип-тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц (судьи отметили недокрут), два вращения на четвертый уровень, комбинированное вращение и дорожка шагов на третий. Софья показала свое лучшее катание на сегодня (это отметил и ее тренер после проката, сказав о том, что она никогда так не каталась), но даже так не пересекла отметку в 70 баллов. Лишь 67,70 для чемпионки Европы, которая всего два сезона назад была самой стабильной фигуристкой сборной и сейчас хочет вернуть это звание. Но такие оценки на каждом турнире — как кувалдой по голове. И по реакции Софьи в кисс-энд-край это хорошо заметно.

Ждем завтрашних прокатов, а особенно оценок судей. Пора уже включать адекватность.

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