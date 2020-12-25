Авербух поздравил Мишина с успехом Коляды

«Конечно, рад за Михаила Коляду, рад, что та программа, что я ему поставил, приносит столько побед спортсмену. Во-первых, хочу поздравить Алексея Николаевича Мишина, это гениальный тренер, который смог вдохнуть новую жизнь в Мишу. Этот тандем излучает фантастическую энергию и приносит фантастический результат», — приводит слова Авербуха Sport24.