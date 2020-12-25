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Авербух: Мишин — гениальный тренер, который смог вдохнуть новую жизнь в Коляду 

RT на русском 1 час назад
Авербух поздравил Мишина с успехом Коляды
Фото: РИА Новости
Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал победу Михаила Коляды в мужском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Конечно, рад за Михаила Коляду, рад, что та программа, что я ему поставил, приносит столько побед спортсмену. Во-первых, хочу поздравить Алексея Николаевича Мишина, это гениальный тренер, который смог вдохнуть новую жизнь в Мишу. Этот тандем излучает фантастическую энергию и приносит фантастический результат», — приводит слова Авербуха Sport24.

По итогам двух прокатов Коляда набрал 296,15 балла — 102,48 за короткую и 193,67 за произвольную программы. Для 25-летнего спортсмена это уже третья в карьере победа на национальном первенстве. Ещё дважды он становился вице-чемпионом.
Ранее Коляда поделился впечатлениями от работы с Мишиным, к которому он перешёл перед стартом сезона.
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Фигурное катание , Алексей Мишин , Илья Авербух , Михаил Коляда
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