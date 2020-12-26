Плющенко рассказал о серьезной травме у Трусовой 

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко в интервью изданию «Спорт-Экспресс» рассказал о серьезной травме у своей 16-летней подопечной Александры Трусовой

«Саша на сегодняшний день травмирована. Она катается с серьезной травмой. Это та история с тейпом на задней поверхности бедра», — сказал Плющенко.

Несмотря на повреждение, добавил он, Трусова намерена продолжать участие в чемпионате России по фигурному катанию и соревноваться дальше.

Издание отмечает, что Трусова уже появлялась на Гран-при России с тейпом на ноге.

Ранее Евгений Плющенко рассказал о пребывании в реанимации из-за пневмонии весной.

«Думал, коронавирус, но тесты показали, что ничего нет — ни вируса, ни антител», — пояснил он.

Тренер также добавил, что многие в его группе переболели коронавирусом, поэтому он решил сделать прививку.