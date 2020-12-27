Гном Гномыча раскритиковали за длинные волосы

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20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Сельта
Сельта
2 0
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
2 0
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
0 2
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
4 1
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
6 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
2 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
2 2
Осасуна Осасуна
Валенсия
Валенсия
0 1
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
1 1
Леванте Леванте
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
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Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Севилья
Севилья
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Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
21:15
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
23:30
Бетис Бетис
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
21:00
Арсенал Арсенал
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 декабря

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3 из 4
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Гранада
Гранада
19:00
Валенсия Валенсия
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Уэска Уэска
Атлетико М
Атлетико М
21:15
Хетафе Хетафе
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

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2 из 2
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Атлетик Б
Атлетик Б
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Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
18:15
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

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Эвертон
Эвертон
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
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Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
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Арминия
Арминия
17:30
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
17:30
Унион Унион
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
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Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
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Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
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Английская Премьер-лига

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Бёрнли
Бёрнли
15:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити

Сына Плющенко раскритиковали за длинные волосы 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Гном Гномыча раскритиковали за длинные волосы
Фото: instagram.com/gnomgnomych
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) опубликовал в Instagram видео с тренировки. Поклонники отметили, что в маске и с длинными волосами, собранными в хвостик, его можно спутать с девочкой.

В этом году я катаю много партий в нашем шоу, — говорится в подписи к видео.

На кадрах Александр демонстрирует отрывок из своего номера. Он одет в чёрный спортивный костюм, перчатки и маску. Помимо восторженных отзывов, был и ряд негативных комментариев: «Так это совсем не Саша, это девчуля!», «Что у парня за хвост?», «Зарабатываешь миллионы и не можешь подстричься?».
Как писал NEWS.ru, Дима Билан навестил сына Рудковской и Плющенко Сашу на съёмочной площадке. Крёстный папа посмотрел, как Гном Гномыч снимается в ленте Тины Канделаки и Сергея Шнурова. Сериал называется «Чума», в нём также играют Зоя Бербер, Иван Охлобыстин, Вячеслав Чепурченко и другие известные актёры. Судя по отзыву, Билан остался очень доволен встречей с юным актёром.
Кроме съёмок в кино сын звёздной пары занимается фигурным катанием в школе своего отца Евгения Плющенко. В свои семь лет Саша Плющенко уже сам зарабатывает на рекламе и участии в проектах.
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Комментарии 1
Фигурное катание , Тина Канделаки , Иван Охлобыстин , Зоя Бербер , Дима Билан , Вячеслав Чепурченко , Сергей Шнуров , Евгений Плющенко
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