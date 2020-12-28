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21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Бёрнли
Бёрнли
2 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
2 2
Осасуна Осасуна
Валенсия
Валенсия
0 1
Севилья Севилья
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
0 2
Атлетико М Атлетико М
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
0 0
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
19:00
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
21:15
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
23:30
Вальядолид Вальядолид
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
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Саутгемптон
Саутгемптон
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Гранада
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19:00
Валенсия Валенсия
Сельта
Сельта
21:15
Уэска Уэска
Атлетико М
Атлетико М
21:15
Хетафе Хетафе
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

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2 из 2
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Атлетик Б
Атлетик Б
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Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
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Алавес Алавес
1 января

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2 из 2
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Эвертон
Эвертон
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
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Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Байер Байер
Арминия
Арминия
17:30
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
17:30
Унион Унион
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

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3 из 5
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Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
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Боруссия Д
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17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

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3 из 3
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Бёрнли
Бёрнли
15:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
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1 из 1
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Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
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Английская Премьер-лига

1 из 1
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Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль

Уткин: «Тутберидзе — красивая женщина, но для меня она старовата с точки зрения женской привлекательности» 

Sport24 56 минут назад
Блогер, ведущий и журналист Василий Уткин сравнил одних из самых популярных российских тренеров по фигурному катанию, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Даже не знаю, зачем их сравнивать. Я к ним испытываю довольно индифферентные чувства. Этери Георгиевна — красивая женщина, но для меня она старовата с точки зрения женской привлекательности. Плющенко и Плющенко. Почему они должны какие-то чувства вызывать.

Плющенко вызывает у меня скорее некоторое любопытство. Он взял на себя некоторую ответственность. Если у него сейчас не получится, это все заметят. Мало того, если получится, мы все равно будем говорить: «Ну, это школа Тутберидзе». Закон жизни заключается в том, что ты не можешь один оседлать весь вид спорта. От Тутберидзе обязательно будут уходить, никуда не денешься. Потому что люди взрослеют, у них возникают амбиции. В конце концов они проходят половое созревание. Это тоже связано с амбициями: у мальчиков — тестостерон, у девочек — другие гормоны. Они начнут ревновать друг к другу, растет непонимание. Это просто неизбежно.

Любой человек, который хоть в какой-то степени был когда-либо в каком-то смысле квочкой, который высиживает кого-то и дает путевку в жизнь, чтобы в это ни вкладывалось, сталкивается с тем, что он него воспитанники уходят», — сказал Уткин в интервью Sports.ru.

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Комментарии 17
Фигурное катание , Видео , Василий Уткин , Этери Тутберидзе , Sports.ru
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