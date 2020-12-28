Плющенко вызывает у меня скорее некоторое любопытство. Он взял на себя некоторую ответственность. Если у него сейчас не получится, это все заметят. Мало того, если получится, мы все равно будем говорить: «Ну, это школа Тутберидзе». Закон жизни заключается в том, что ты не можешь один оседлать весь вид спорта. От Тутберидзе обязательно будут уходить, никуда не денешься. Потому что люди взрослеют, у них возникают амбиции. В конце концов они проходят половое созревание. Это тоже связано с амбициями: у мальчиков — тестостерон, у девочек — другие гормоны. Они начнут ревновать друг к другу, растет непонимание. Это просто неизбежно.