Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева подвела итоги 2020 года.
«Итоги года. Ура.
1. Стала Сейлор Мун. В прямом смысле. Ну, почти стала.
2. Япония. Сакура.
3. Отрезала 25см волос. Не пожалела.
4. Тренировки по FaceTime. Сложно.
5. Удивила. Удивилась. Все хорошо.
6. Больница. Спина.
7. День рождения. Больница. Вирус.
8. Тофочка.
9. Полный джингл белс с Анастасией Скопцовой.
Про локдауны и закрытые границы не будем. Все и так это знают», — написала Медведева.
Пункт «Удивила. Удивилась. Все хорошо» Медведева сопроводила фотографией с тренерским штабом Этери Тутберидзе, куда спортсменка вернулась в этом сезоне после двух лет работы с канадским тренером Брайаном Орсером.