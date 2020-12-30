Серебряный призёр чемпионата России — 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов впервые, на тренировке, исполнил четверной флип. Видеозапись прыжка размещена на странице команды Евгения Рукавицына в «Инстаграме».

«Очередной шедевр от Макара», — подписано видео.

На чемпионате России в Челябинске Игнатов исполнял два четверных прыжка — риттбергер и тулуп. В сезоне-2019/2020 в активе Макара был также четверной сальхов. Таким образом, флип стал четвёртым прыжком в четыре оборота в активе Игнатова.

Ранее Макар становился бронзовым призёром этапа Гран-при Cup of Russia 2019, победителем Финала Кубка России — 2020, турнира серии «челленджер» Nebelhorn Trophy 2019.