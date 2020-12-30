Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин назвал третий способ, которым хотел бы закончить жизнь.

Ранее 40-летний спортсмен неоднократно заявлял, что хотел бы умереть, будучи сбитым фурой, либо замерзнув с бутылкой пива в руках в одном из городов на севере России.

«Недавно мне предсказали еще одну версию: гладь такая на озере или речке, я прыгаю тулуп последний в своей жизни — и под лед», — сказал Ягудин в интервью Telesport.

Ранее Ягудин повторил отрывок из короткой программы «Зима», которую он исполнял на победных для себя Играх в Солт-Лейк-Сити.