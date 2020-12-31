«Они её не тренировали никогда! Её тренером была мама Людмила Алфёрова и Сергей Розанов. Сейчас с ней также работает Евгений Плющенко. Вам уже везде мерещится ТШТ. Не позорьтесь и идите с этой страницы на ту, про которые пишете», — ответили в «Ангелах Плющенко».