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Российская фигуристка Евгения Медведева показала своим подписчикам в инстаграме, в каком платье она будет встречать Новый год.

«Добрый вечер», — написала 21-летняя спортсменка, опубликовав две фотографии, на которых она запечатлена в стильном образе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Подписчики Медведевой остались под впечатлением от ее образа и написали большое количество восторженных комментариев.

chekashkiina: ИКОНА

jurry0: Красотка💙

pilot__1409: Сексуальная 💣💣💣💣

chernyshev__oleg: Красавица ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

durilkovic: Вау 😍😍😍😍😍😍

totti_63: Ммммм сильно👍🔥👍

angelinaprituliak7: МЕДО! Просто огнище! Пожар! С Новым годом! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

ovoshchnaya: Красавица))) нереалка)))😻😻😻❤️❤️❤️❤️

dummyarce: ВАУ ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ 😳😳😳💗💗💗

mshelst: БОГИНЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ💕💕💕

sar.karinka: Срочно на обложку Vogue! Все лучшие модели мира отдыхают в сторонке

v_lytkin: Шикарная🔥!

ladygina729: Вот так взяла и снова показала, кто здесь #МедведеваБогиня

mariarty9: Женя, ну, что за красота😍 жаль нельзя поставить миллион лайков сразу😂

champion_bear: На этой фотке — самая эффектная красотка! С каждым годом только хорошеешь ❤️❤️❤️

vlada_skater: Слишком горячо 🔥

sar.karinka: Вау! Просто отвал всего 🔥

russian.figure.skating.fan: Медведева, ты обалдела? Это же незаконно! 😨😨😨😍😍

kroll_kgz: Ты секси!