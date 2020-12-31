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Матч-центр
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
0 0
Вальядолид Вальядолид
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 5
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
2 1
Валенсия Валенсия
Сельта
Сельта
2 1
Уэска Уэска
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Хетафе Хетафе
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
1 1
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фрайбург Фрайбург
Арминия
Арминия
17:30
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
17:30
Унион Унион
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
Эйбар
Эйбар
20:30
Гранада Гранада
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
15:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Бавария Бавария

«Просто отвал всего! Нереалка». Медведева покорила фанатов модным новогодним образом: фото 

Sport24 9 часов назад
Российская фигуристка Евгения Медведева показала своим подписчикам в инстаграме, в каком платье она будет встречать Новый год.
«Добрый вечер», — написала 21-летняя спортсменка, опубликовав две фотографии, на которых она запечатлена в стильном образе.
Подписчики Медведевой остались под впечатлением от ее образа и написали большое количество восторженных комментариев.
chekashkiina: ИКОНА
jurry0: Красотка💙
pilot__1409: Сексуальная 💣💣💣💣
chernyshev__oleg: Красавица ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
durilkovic: Вау 😍😍😍😍😍😍
totti_63: Ммммм сильно👍🔥👍
angelinaprituliak7: МЕДО! Просто огнище! Пожар! С Новым годом! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
ovoshchnaya: Красавица))) нереалка)))😻😻😻❤️❤️❤️❤️
dummyarce: ВАУ ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ 😳😳😳💗💗💗
mshelst: БОГИНЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ💕💕💕
sar.karinka: Срочно на обложку Vogue! Все лучшие модели мира отдыхают в сторонке
v_lytkin: Шикарная🔥!
ladygina729: Вот так взяла и снова показала, кто здесь #МедведеваБогиня
mariarty9: Женя, ну, что за красота😍 жаль нельзя поставить миллион лайков сразу😂
champion_bear: На этой фотке — самая эффектная красотка! С каждым годом только хорошеешь ❤️❤️❤️
vlada_skater: Слишком горячо 🔥
sar.karinka: Вау! Просто отвал всего 🔥
russian.figure.skating.fan: Медведева, ты обалдела? Это же незаконно! 😨😨😨😍😍
kroll_kgz: Ты секси!
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Комментарии 14
Фигурное катание , Российские спортсменки , Сексуальные спортсменки , Евгения Медведева
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