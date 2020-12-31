Российская фигуристка Евгения Медведева показала своим подписчикам в инстаграме, в каком платье она будет встречать Новый год.
«Добрый вечер», — написала 21-летняя спортсменка, опубликовав две фотографии, на которых она запечатлена в стильном образе.
Подписчики Медведевой остались под впечатлением от ее образа и написали большое количество восторженных комментариев.
chekashkiina: ИКОНА
jurry0: Красотка💙
pilot__1409: Сексуальная 💣💣💣💣
chernyshev__oleg: Красавица ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
durilkovic: Вау 😍😍😍😍😍😍
totti_63: Ммммм сильно👍🔥👍
angelinaprituliak7: МЕДО! Просто огнище! Пожар! С Новым годом! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
ovoshchnaya: Красавица))) нереалка)))😻😻😻❤️❤️❤️❤️
dummyarce: ВАУ ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ 😳😳😳💗💗💗
mshelst: БОГИНЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ💕💕💕
sar.karinka: Срочно на обложку Vogue! Все лучшие модели мира отдыхают в сторонке
v_lytkin: Шикарная🔥!
ladygina729: Вот так взяла и снова показала, кто здесь #МедведеваБогиня
mariarty9: Женя, ну, что за красота😍 жаль нельзя поставить миллион лайков сразу😂
champion_bear: На этой фотке — самая эффектная красотка! С каждым годом только хорошеешь ❤️❤️❤️
vlada_skater: Слишком горячо 🔥
sar.karinka: Вау! Просто отвал всего 🔥
russian.figure.skating.fan: Медведева, ты обалдела? Это же незаконно! 😨😨😨😍😍
kroll_kgz: Ты секси!