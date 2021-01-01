Липницкая показала полугодовалую дочь

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала серию снимков про то, как она с семьей встречает Новый год.
«Провожаем 2020-й, встречаем 2021-й! Новый и Счастливый! Всем любви», — подписала спортсменка.
Липницкая завершила карьеру в 2017 году из-за проблем со здоровьем. После этого фигуристка участвовала в ледовых шоу, пробовала себя в качестве комментатора и, наконец, решилась построить семью.
Супруг Липницкой — бывший фигурист Владимир Тарасенко, ранее занимавшийся в группе Этери Тутберидзе. Пара тщательно скрывала беременность Юлии. О рождении ребенка Липницкая сообщила лишь в конце июля 2020 года, когда малышке исполнился месяц. Девочку они решили назвать Каталиной.