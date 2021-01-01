Липницкая показала полугодовалую дочь

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала серию снимков про то, как она с семьей встречает Новый год.

Липницкая завершила карьеру в 2017 году из-за проблем со здоровьем. После этого фигуристка участвовала в ледовых шоу, пробовала себя в качестве комментатора и, наконец, решилась построить семью.