Требовал близости от Родниной: история великого тренера Жука 

Станислав Жук — один из самых крутых тренеров нашего фигурного катания. Его ученики на чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах принесли стране 138 медалей, 67 из которых — золотые. Однако многим запомнились не победы, а скандалы, которые в какой-то момент даже перевесили блестящие результаты. Вспоминаем историю великого тренера.

Станислав родился в ноябре 1935 года в Ульяновске, но вскоре с семьей переехал в Ленинград. Не подававший надежд из-за нескладной фигуры мальчик поступил в спортивный техникум — отсюда и начался его путь в профессиональном спорте. Только увлекался Станислав другим зимним видом спорта — хоккеем. Страсть к фигурному катанию проявилась внезапно: юношу попросили подменить заболевшего фигуриста. Встав в пару с незнакомой партнершей, с первого раза Станиславу удалось исполнить нужные элементы для призового места. Но главным приобретением стали не внезапные медали, а новое дело, которое увлечет Жука на всю жизнь.

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Но первой советской парой, взявшей медаль на чемпионате Европы, стали Жук и Бакушева. Произошло это в 1958 году. Их программа была технически сильнее, чем у победивших чехословацких фигуристов, но исполненные советской парой элементы судьи причислили к «акробатическим трюкам» — слишком опасным по меркам фигурного катания того времени. В результате элементы не засчитали. В 1959 году Нина и Станислав учли ошибки прошлого года и не исполнили те элементы, за которые была снижена оценка. А зря, поддержка на прямой руке, один из элементов, придуманных Жуком, была исполнена другими фигуристами и в этот раз полноценно засчитана. Жук снова взял только серебро.

Тогда Жуком и был взят курс на развитие технической части, ведь фигурное катание — это, прежде всего, спорт, и Жук на протяжении всей своей спортивной карьеры пытался это доказать.

Нина и Станислав стали четырехкратными чемпионами СССР (побеждали в 1957, 1958, 1959 и 1961 гг.) и трехкратными призерами чемпионата Европы (в 1958, 1959 и 1960 гг. — все три раза пара заняла второе место). К их спортивным достижениям также относятся участие в чемпионатах мира и Олимпиадах, где выше шестой строчки подняться им не удалось. Ограничившись этими результатами, Жуки оставили спортивную карьеру и попробовали себя в роли тренеров.

Белоусова и Протопопов теперь консультировались у Станислава по поводу технической составляющей. Жук сопровождал пару на чемпионате мира 1962 года, где его ученики взяли серебро. Но первым настоящим тренерским экспериментом можно считать пару Татьяна Жук — Александр Горелик . Татьяна Жук — сестра Станислава — пришла тренироваться к брату, как только он занял тренерский пост. Станислав поставил невысокую хрупкую Татьяну в пару с высоким Александром Гореликом. Идея у Жука была следующей: подобрать пару по росту, подобно паре Барбара Вагнер и Роберт Поль — олимпийским чемпионам 1960. Как мы знаем сейчас, в парном катании теперь чаще всего можно увидеть партнеров, подобранных именно по таким кондициям. Под руководством Станислава Жука пара становилась призерами чемпионатов Европы и мира, а также завоевала серебро на Олимпиады-1968 в Гренобле.

Но всемирную известность приобрела другая ученица Жука — Ирина Роднина . В паре с Алексеем Улановым она стала олимпийской чемпионкой. Из болезненной девочки Жук сделал звезду льда, подобрав для нее партнера по такому же принципу, как и для своей сестры. На этот раз эксперимент прошел еще успешнее, и Роднина-Уланов завоевали вместе множество наград, а также стали первой парой, исполняющей параллельный двойной аксель и различные комбинации прыжков.

После успеха на Олимпиаде в паре случился разлад. На последнем совместном с Улановым чемпионате мира произошел случай, который красноречиво говорит о характере Жука: о его безоговорочном стремлении к победе и нацеленности на определенный результат. На одной из тренировок Роднина получила сотрясение мозга при падении с поддержки. Но тренер убедил Роднину выступить на этом чемпионате даже с сотрясением, и этим решением поразил всех. Произвольную программу Роднина заканчивала в полуобморочном состоянии. Но результат не заставил себя ждать — пара заняла первое место.

Давно влюбленный в фигуристку Людмилу Смирнову , Уланов встает с ней в пару. Он был уверен, что у них получится повторить тот успех, который он приобрел вместе с Родниной. Роднина же была подавлена. Но Жук находит для Ирины другого партнера — никому не известного на тот момент Александра Зайцева. Дуэт выиграет золото на двух последующих Олимпиадах, но уже не под руководством Жука, а вместе с Татьяной Тарасовой . До сих пор ситуация о переходе остается спорной: по одной версии, озвученной в документальном фильме «Великий и ужасный Жук», тренер стал требовать близости от фигуристки.

«Я не могла понять, как я могу любить своего учителя», — говорила Роднина.

Зайцев в интервью для «СЭ» объяснил все гораздо проще: «В какой-то момент Жука „понесло“, посчитал, что ему все позволено: хочу — работаю, хочу — нет. Ну и пошли конфликты…» Жук же заявил, что отказался от пары самостоятельно, а все остальные версии — клевета.

Этим событием открывается череда скандалов, связанных с именем Жука. Крупнейший из них — письмо в ЦК КПСС , составленное и подписанное в 1986 году фигуристкой Анной Кондрашовой , ученицей Жука, находившейся на тот момент в постоянном конфликте с тренером из-за его постоянных упреков фигуристки в лишнем весе, и хореографом Мариной Зуевой , которая в тот момент так же работала в ЦСКА . В письме тренер обвинялся в «аморальном поведении» — чрезмерном пристрастии к алкоголю и молодым ученицам.

Особенно возникали вопросы об отношении к Елене Водорезовой. Но фигуристка-одиночница, достигшая под руководством Жука на тот момент невероятных результатов (бронза чемпионата мира), подписывать письмо наотрез отказалась и даже составила свое в защиту тренера. Под подозрения попала и легендарная фигуристка-парница Екатерина Гордеева — после этого их с Сергеем Гриньковым распределили тренироваться к Марине Зуевой.

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Письмо не было подкреплено доказательствами, но его оказалось достаточно, чтобы Жука заставили уйти из ЦСКА. Таким образом, Жук оказался не у дел — без спортсменов и без работы.

Это стечение обстоятельств вынудило его уехать в Японию — тренировать иностранных фигуристов. По словам Жука, там он за несколько месяцев заработал больше, чем в Советском Союзе за всю свою тренерскую карьеру. В Японии он пробыл совсем мало — тренер пришел к выводу, что не хочет воспитывать конкурентов для своей родной страны, как бы к нему там уже не относились.

Жук умер в 1998 году. Его жизнь оборвалась на эскалаторе станции метро «Аэропорт» из-за острой сердечной недостаточности. Непростая судьба Жука-спортсмена и Жука-тренера может научить многому. Его путь можно охарактеризовать словами «приверженность», «борьба» и «преодоление». Выбор каждого — вспоминать ли спортивные достижения, связанные с именем этого человека, или концентрироваться на скандалах, которые до сих пор периодически будоражат общественность и, кажется, и сегодня являются неотделимой частью фигурного катания.