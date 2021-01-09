Французскому экс-тренеру по фигурному катанию Жилю Бейеру предъявлены обвинения в изнасиловании, сообщает Франс Пресс со ссылкой на источники в суде.

По информации источника, в деле 64-летного бывшего тренера фигурируют как минимум шесть спортсменок. Бейер был взят под стражу в среду утром, но был освобожден в пятницу.

Бейер оказался в центре скандала в начале прошлого года, когда бронзовый призер чемпионата мира-2000 в парном катании Сара Абитболь в своей книге написала, что подвергалась сексуальному насилию со стороны тренера в период с 1990 по 1992 год, когда ей было 15-17 лет. После слов фигуристки Бейер признался, что у него были с ней интимные отношения. Позднее прокуратура Франции начала расследование в отношении Бейера.

Сама Абитболь в субботу заявила, что после возбуждения уголовного дела в отношении Бейера, она почувствовала облегчение. При этом, согласно источнику, случай Абитболь, как и несколько других предполагаемых инцидентов не могут быть включены в расследование в связи с истечением срока давности.