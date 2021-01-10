Тарасова ответила на запрет включать гимн России на соревнованиях 

«Это очень неприятно, что не будет российского гимна и флага. Вряд ли есть какая-то композиция, которая может заменить гимн РФ. Когда выступал на соревнованиях, если гимн играет — это совсем другие ощущения от награждения», — поделился Чепиков. Он подчеркнул, что российские спортсмены все равно должны выступать на соревнованиях, несмотря на запреты, чтобы «мотивировать подрастающее поколение».