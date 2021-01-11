Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в сториз в Instagram видео, на котором исполнил танец перед вылетом из аэропорта.

Фигурист исполнил русский народный танец прямо у стойки регистрации.

© Аккаунт @alexei.yagudin в Instagram

"Наше очень доброе утро!" — написал Ягудин.

Судя по описанию публикации, фигурист и его родственники отправились на отдых на море. При этом Ягудин не уточнил, где именно собирается провести отпуск.